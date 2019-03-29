Фонтан кипятка обрушился на колледж в Санкт-Петербурге.
Аварийные бригады устраняют последствия ЧП, данных о пострадавших пока нет.
Фонтан кипятка обрушился на колледж в Санкт-Петербурге.
Аварийные бригады устраняют последствия ЧП, данных о пострадавших пока нет.
Трубу с горячей водой прорвало на Софийской улице во
Фрунзенском районе Северной столицы. выше четырехэтажного
здания обрушился на колледж. В социальных сетях появилось видео.
Аварийная бригада приступила к ликвидации прорыва на
трубопроводе. Были ли эвакуированы учащиеся колледжа – не сообщается. Информации о пострадавших пока не поступало, передает .