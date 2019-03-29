Фонтан кипятка обрушился на колледж в Санкт-Петербурге. Аварийные бригады устраняют последствия ЧП, данных о пострадавших пока нет.

Фонтан кипятка обрушился на колледж в Санкт-Петербурге.Аварийные бригады устраняют последствия ЧП, данных о пострадавших пока нет.Трубу с горячей водой прорвало на Софийской улице воФрунзенском районе Северной столицы. выше четырехэтажногоздания обрушился на колледж. В социальных сетях появилось видео.Аварийная бригада приступила к ликвидации прорыва натрубопроводе. Были ли эвакуированы учащиеся колледжа – не сообщается. Информации о пострадавших пока не поступало, передает .