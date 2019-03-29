Группа кораблей НАТО проводит учения в Черном море. Об этом сообщило командование альянса, а видео самих кораблей попало в сеть. Они проводят так называемую отработку взаимодействия с Украиной и Грузией.

Группа кораблей НАТО проводит учения в Черном море. Об этом сообщило командование альянса, а видео самих кораблей попало в сеть. Они проводят так называемую отработку взаимодействия с Украиной и Грузией.Суда принадлежат Турции, Голландии, Румынии и Болгарии. Многонациональные учения называются "Морской щит", в прошлом году аналогичные длились в течение пяти дней.Согласно международной Конвенции корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более трех недель, сообщает телеканал "Россия 24".