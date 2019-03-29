В Кремле получают информацию и внимательно следят за всем происходящим в Ингушетии, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ситуацию в республике он охарактеризовал, как требующую внимания.

В Кремле получают информацию и внимательно следят за всем происходящим в Ингушетии, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ситуацию в республике он охарактеризовал, как требующую внимания.Тем временем, МВД Ингушетии сообщило, что несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в конфликте у мэрии Назрани. При стрельбе у здания мэрии пострадали три человека, сообщает РИА Новости. Незначительные травмы в том числе получил сын мэра города.Выстрелы у здания мэрии прозвучали во второй половине 28 марта. Люди были обстреляны из автомобиля неизвестными. Номер автомобиля, из которого велась стрельба, передан сотрудникам правоохранительных органов. Полиция занимается розыском автомобиля и злоумышленников.