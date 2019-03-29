Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге набирает обороты. Растущие рейтинги временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова подталкивают некоторых амбициозных публичных деятелей набрать собственный электоральный вес на фоне опытного политика. СМИ отмечали, что в борьбу за кресло градоначальника может включиться уроженка Северной столицы Ксения Собчак.

Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге набирает обороты. Растущие рейтинги временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова подталкивают некоторых амбициозных публичных деятелей набрать собственный электоральный вес на фоне опытного политика. СМИ отмечали, что в борьбу за кресло градоначальника может включиться уроженка Северной столицы Ксения Собчак.Несмотря на то, что светская львица опровергла сообщения освоих намерениях побороться за кресло губернатора города на Неве, ажиотажвокруг ее персоны не утихает. "По информации источников, близких коппозиционному политику, ее (Собчак. – Прим. ред.) предвыборная кампания будетстроиться на двух китах – западные ценности и борьба за женские права, что,впрочем, вытекает одно из другого", – пишет издание .Подобное продвижение феминизма, борьбы заправа сексуальных меньшинств и прочих современных западных"ценностей" похоже на заявку на промоакцию будущих политическихбаталий, только уже в масштабах всей страны. В самом деле, с трудом удаетсяпредставить, что Санкт-Петербург вдруг окунется в омут толерантности., что одним из главных действующих лиц в штабеСобчак может стать актриса Анна Федосеева. "Консультировать предвыборнуюкампанию и насыщать ее креативом будет продюсер США Дженнифер Салкесс", -отмечали "Аргументы недели". Федосеева и Салкесс еще недавно былигероинями скандалов в отечественном кинематографе.Так, в начале года пресса писала об их получить финансирование на создание некоегороссийско-американского фильма, якобы призванного восстановить дружбу России иСША после отставки Трампа и "падения путинского режима". Впрочем,последние заявления спецпрокурора США Роберта Мюллера, который призналотсутствие связей главы Белого дома с Кремлем, явно спутали планы творцамподобных "киношедевров" и всех тех, кто выстроил долгосрочныепиар-кампании на противостоянии нынешнему американскому лидеру.Немало в прессе публикаций и о самой Анне Федосеевой. Статьиизобилуют весьма пикантными подробностями о жизни актрисы.Недавно на всю страну прогремел ее скандальныйбракоразводный процесс с бизнесменом Игорем Гришиным. Телеканал НТВ провелрасследование и выяснил немало о жизни Федосеевой. По даннымжурналистов, почти все свободное время она, будучи замужней женщиной, проводилас некими друзьями. На кадрах, которые предприниматель передал телеканалу,женщина, очень похожая на Федосееву, веселится с партнером Гришина по бизнесуМихаилом Докукиным и его супругой.При этом денег на свою пассию Гришин не жалел, еще досвадьбы задаривал ее дорогущими подарками. Однако после непродолжительногобрака с Федосеевой понял, что крупно ошибся в выборе спутницы жизни. Бизнесмен подал иск всуд, попросил признать брак недействительным и потребовал от Анны около 80миллионов рублей. Позже на Федосееву о мошенничестве. "В отличие от Гришина, его супругавступала в брак без истинных намерений создать семью", – объяснил адвокатГришина претензии бизнесмена к жене.Как и в личной жизни, не добилась успеха Федосеева и в актерской карьере. Хотя онаи позиционирует себя талантливой звездой, которая ждет своегоголовокружительного восхождения к вершинам успеха. Эпизодически Федосеевапромелькнула в детском мультфильме в далеком 1993 году. Но этот скромный фактуже позволил ей именовать себя актрисой. Хотя, поговаривают, актерскимиталантами Федосеева не блещет, если не сказать большее.Действительно лидуэт Федосеева-Салкесс собрался в большую политику? Сами женщины сообщенияпрессы не комментируют, но исключать такого нельзя. В конце концов, за большойполитикой всегда скрываются большие деньги.И тут как нельзя кстати пошли упорные слухи о выдвиженииКсении Собчак в губернаторы Петербурга. Если телеведущая действительнособралась стать главой города на Неве и если она в самом деле собираетсястроить свою кампанию на продвижении "западных ценностей", тосветская львица имеет все шансы побить антирекорд прошлогодних президентскихвыборов, на которых она набрала смехотворные 1,68%.Впрочем, уже сейчас восприятие телеведущей в средствахмассовой информации оставляет желать лучшего. По , по негативногорейтингу она уверенно входит в топ-10 с показателем 12,4%.Нелестно отзывается о Собчак и политическая элита города на Неве.Так, Оксана Дмитриева, чья Партия роста на прошлых выборах набрала 11% голосовизбирателей, прямо , что телеведущая – "технический кандидат ссуперотрицательным рейтингом".Стоит ли говорить, что предвыборная кампания, построенная наподобных "ценностях", потерпит полное фиаско и поставит крест наполитической карьере известной блондинки? О каком будущем можно говорить, еслиСобчак откажется поддержать даже родной город, ведь петербуржцам всевозможныеновомодные веяния, извращения толерантности и прочие проявления вывернутойнаизнанку морали глубоко чужды.Петербуржцы остаются верны консервативным ценностям.Немногочисленные лишь подтверждают неприятиежителями Северной столицы навязываемых "западных ценностей".Показательно, что нынешний кавалер Собчак – режиссерКонстантин Богомолов – не снимал Федосееву, ранее отметившуюся ролью вскандальной вместе со СветланойБондарчук, в своем модном сериале"Содержанки".Стоит хорошенько подумать и другим известным личностям,которым СМИ приписывают участие в возможной избирательной кампании Собчак.Подобные "прожекты" могут обернуться для их участников забвением инесмываемым пятном позора.Так, телеведущему и борцу со СПИДом Антону Красовскому бытьфигурантом скандалов .А вот Светлану Бондарчук может быть очень жаль. Талантливая актриса и простокрасивая женщина вдруг решила вписаться в разрушительные западные тренды вформате #MeToo – кампании против сексуальных домогательств. Не так давноактриса о домогательствах некоего известного режиссера.А ведь и Собчак, и Бондарчук наверняка имеют огромныйнереализованный потенциал в кинематографе. Причем без всяких лесбийскихартхаусов и прочего сомнительного "искусства", в котором многиесовсем небезосновательно видят политический подтекст. В любом случае,известность у Собчак и Бондарчук есть, поклонники тоже имеются, так что обевполне могут рассчитывать на яркие роли у достойных режиссеров.Такой карьерный путь – занятие куда более достойное, чем то,что вытворяют закутавшиеся в знамена ЛГБТ активистки. Более того, Собчак моглапопробовать себя в правозащитной деятельности, к тому же опыт уже имеется. Так,на днях Ксения Анатольевна педагога из Барнаула, которуювынудили уволиться после фотографий в купальнике, выложенных в социальныхсетях.Зато связавшись с проводницами ЛГБТ-"ценностей",светская львица легко может стать нерукопожатной в нормальном обществе. В любомслучае, Ксении Анатольевне не помешает сделать выводы из прошлой избирательнойкампании, когда скандалы вокруг ее соратника, гей-активиста Антона Красовскогоследовали один за другим. Лесби-политтехнолог светской львице точно будет ни кчему.