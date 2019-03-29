Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге набирает обороты. Растущие рейтинги временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова подталкивают некоторых амбициозных публичных деятелей набрать собственный электоральный вес на фоне опытного политика. СМИ отмечали, что в борьбу за кресло градоначальника может включиться уроженка Северной столицы Ксения Собчак.
Предвыборная гонка в Санкт-Петербурге набирает обороты. Растущие рейтинги временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова подталкивают некоторых амбициозных публичных деятелей набрать собственный электоральный вес на фоне опытного политика. СМИ отмечали, что в борьбу за кресло градоначальника может включиться уроженка Северной столицы Ксения Собчак.
Несмотря на то, что светская львица опровергла сообщения о
своих намерениях побороться за кресло губернатора города на Неве, ажиотаж
вокруг ее персоны не утихает. "По информации источников, близких к
оппозиционному политику, ее (Собчак. – Прим. ред.) предвыборная кампания будет
строиться на двух китах – западные ценности и борьба за женские права, что,
впрочем, вытекает одно из другого", – пишет издание .
Подобное продвижение феминизма, борьбы за
права сексуальных меньшинств и прочих современных западных
"ценностей" похоже на заявку на промоакцию будущих политических
баталий, только уже в масштабах всей страны. В самом деле, с трудом удается
представить, что Санкт-Петербург вдруг окунется в омут толерантности.
, что одним из главных действующих лиц в штабе
Собчак может стать актриса Анна Федосеева. "Консультировать предвыборную
кампанию и насыщать ее креативом будет продюсер США Дженнифер Салкесс", -
отмечали "Аргументы недели". Федосеева и Салкесс еще недавно были
героинями скандалов в отечественном кинематографе.
Так, в начале года пресса писала об их получить финансирование на создание некоего
российско-американского фильма, якобы призванного восстановить дружбу России и
США после отставки Трампа и "падения путинского режима". Впрочем,
последние заявления спецпрокурора США Роберта Мюллера, который признал
отсутствие связей главы Белого дома с Кремлем, явно спутали планы творцам
подобных "киношедевров" и всех тех, кто выстроил долгосрочные
пиар-кампании на противостоянии нынешнему американскому лидеру.
Немало в прессе публикаций и о самой Анне Федосеевой. Статьи
изобилуют весьма пикантными подробностями о жизни актрисы.
Недавно на всю страну прогремел ее скандальный
бракоразводный процесс с бизнесменом Игорем Гришиным. Телеканал НТВ провел
расследование и выяснил немало о жизни Федосеевой. По данным
журналистов, почти все свободное время она, будучи замужней женщиной, проводила
с некими друзьями. На кадрах, которые предприниматель передал телеканалу,
женщина, очень похожая на Федосееву, веселится с партнером Гришина по бизнесу
Михаилом Докукиным и его супругой.
При этом денег на свою пассию Гришин не жалел, еще до
свадьбы задаривал ее дорогущими подарками. Однако после непродолжительного
брака с Федосеевой понял, что крупно ошибся в выборе спутницы жизни. Бизнесмен подал иск в
суд, попросил признать брак недействительным и потребовал от Анны около 80
миллионов рублей. Позже на Федосееву о мошенничестве. "В отличие от Гришина, его супруга
вступала в брак без истинных намерений создать семью", – объяснил адвокат
Гришина претензии бизнесмена к жене.
Как и в личной жизни, не добилась успеха Федосеева и в актерской карьере. Хотя она
и позиционирует себя талантливой звездой, которая ждет своего
головокружительного восхождения к вершинам успеха. Эпизодически Федосеева
промелькнула в детском мультфильме в далеком 1993 году. Но этот скромный факт
уже позволил ей именовать себя актрисой. Хотя, поговаривают, актерскими
талантами Федосеева не блещет, если не сказать большее.
Действительно ли
дуэт Федосеева-Салкесс собрался в большую политику? Сами женщины сообщения
прессы не комментируют, но исключать такого нельзя. В конце концов, за большой
политикой всегда скрываются большие деньги.
И тут как нельзя кстати пошли упорные слухи о выдвижении
Ксении Собчак в губернаторы Петербурга. Если телеведущая действительно
собралась стать главой города на Неве и если она в самом деле собирается
строить свою кампанию на продвижении "западных ценностей", то
светская львица имеет все шансы побить антирекорд прошлогодних президентских
выборов, на которых она набрала смехотворные 1,68%.
Впрочем, уже сейчас восприятие телеведущей в средствах
массовой информации оставляет желать лучшего. По , по негативного
рейтингу она уверенно входит в топ-10 с показателем 12,4%.
Нелестно отзывается о Собчак и политическая элита города на Неве.
Так, Оксана Дмитриева, чья Партия роста на прошлых выборах набрала 11% голосов
избирателей, прямо , что телеведущая – "технический кандидат с
суперотрицательным рейтингом".
Стоит ли говорить, что предвыборная кампания, построенная на
подобных "ценностях", потерпит полное фиаско и поставит крест на
политической карьере известной блондинки? О каком будущем можно говорить, если
Собчак откажется поддержать даже родной город, ведь петербуржцам всевозможные
новомодные веяния, извращения толерантности и прочие проявления вывернутой
наизнанку морали глубоко чужды.
Петербуржцы остаются верны консервативным ценностям.
Немногочисленные лишь подтверждают неприятие
жителями Северной столицы навязываемых "западных ценностей".
Показательно, что нынешний кавалер Собчак – режиссер
Константин Богомолов – не снимал Федосееву, ранее отметившуюся ролью в
скандальной вместе со Светланой
Бондарчук, в своем модном сериале
"Содержанки".
Стоит хорошенько подумать и другим известным личностям,
которым СМИ приписывают участие в возможной избирательной кампании Собчак.
Подобные "прожекты" могут обернуться для их участников забвением и
несмываемым пятном позора.
Так, телеведущему и борцу со СПИДом Антону Красовскому быть
фигурантом скандалов .
А вот Светлану Бондарчук может быть очень жаль. Талантливая актриса и просто
красивая женщина вдруг решила вписаться в разрушительные западные тренды в
формате #MeToo – кампании против сексуальных домогательств. Не так давно
актриса о домогательствах некоего известного режиссера.
А ведь и Собчак, и Бондарчук наверняка имеют огромный
нереализованный потенциал в кинематографе. Причем без всяких лесбийских
артхаусов и прочего сомнительного "искусства", в котором многие
совсем небезосновательно видят политический подтекст. В любом случае,
известность у Собчак и Бондарчук есть, поклонники тоже имеются, так что обе
вполне могут рассчитывать на яркие роли у достойных режиссеров.
Такой карьерный путь – занятие куда более достойное, чем то,
что вытворяют закутавшиеся в знамена ЛГБТ активистки. Более того, Собчак могла
попробовать себя в правозащитной деятельности, к тому же опыт уже имеется. Так,
на днях Ксения Анатольевна педагога из Барнаула, которую
вынудили уволиться после фотографий в купальнике, выложенных в социальных
сетях.
Зато связавшись с проводницами ЛГБТ-"ценностей",
светская львица легко может стать нерукопожатной в нормальном обществе. В любом
случае, Ксении Анатольевне не помешает сделать выводы из прошлой избирательной
кампании, когда скандалы вокруг ее соратника, гей-активиста Антона Красовского
следовали один за другим. Лесби-политтехнолог светской львице точно будет ни к
чему.