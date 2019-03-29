В Континентальной хоккейной лиги матчем в подмосковной Балашихе продолжились полуфинальные встречи розыгрыша Кубка Гагарина. В рамках турнира Восточной конференции Авангард принимал на своем льду уфимский Салават Юлаев. Хозяева вели 1:0 и 2:1, проигрывали 2:3, но победили в овертайме – 4:3.

В Континентальной хоккейной лиги матчем в подмосковной Балашихе продолжились полуфинальные встречи розыгрыша Кубка Гагарина. В рамках турнира Восточной конференции "Авангард" принимал на своем льду уфимский "Салават Юлаев". Хозяева вели 1:0 и 2:1, проигрывали 2:3, но победили в овертайме – 4:3.Эксперты уже не раз отмечали, что в "Салавате" очень многое решает игра вратаря Метсолы, вокруг которого тренерский штаб строит свою игру от обороны. Вот и на сей раз финский голкипер зарекомендовал себя очень неплохо. Да, он пропустил от Бека и Покки, но два гола гости отыграли после точных бросков Арзамасцева и Хохрякова.Все решалось в третьем периоде и первыми забили уже юлаевцы – отличился Кемппайнен. Однако "Авангард" кинулся отыгрываться и это удалось после броска Стольберга. Как результат – в основное время ничья 3:3. А в дополнительном овертайме победный гол забил форвард "ястребов" Шумаков. "Авангард" повел в серии – 1:0.