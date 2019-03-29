Ольга Бузова расстроила поклонников новым пикантным снимком
в своем микроблоге. Звезде напомнили, что на нее смотрят дети. Кроме того,
раскритиковали за использование фотошопа.
Ольга Бузова расстроила поклонников новым пикантным снимком
в своем микроблоге. Звезде напомнили, что на нее смотрят дети. Кроме того,
раскритиковали за использование фотошопа.
Купальник в пайетках и пляжная накидка – весь наряд . В таком виде телеведущая и певица предстала перед своими поклонниками
на фотографии в Instagram.
В подписи к посту Бузова предложила фанатам ставить как можно больше лайков ее
снимкам.
Подписчики откровенности не оценили. Звезде
напомнили, что хорошо бы быть поскромнее – на нее дети смотрят. А некоторых
заинтересовал интересный факт: на некоторых снимках у Бузовой есть грудь, а на
других нет. Проделки фотошопа – сделали вывод критики.
"Откуда грудь?", "Такое бывает: то грудь
есть, то ее нет? Или хорошо фотошопом поработали?", "Ты одетой
бываешь?", "Ты на этом фото лысая", "Дура, тебя ведь дети
смотрят", "Очень пошло и мерзко", – отреагировали комментаторы.
Интересно, что появившийся чуть позже в Instagram снимок в
прозрачном нижнем белье вызвал совсем другую реакцию. Большинство поклонников
выразили свое восхищение фигурой телеведущей. Бузова сопроводила эту фотографию
сточками из песни, в которой говорится, что Ольга, как бабочка, летит на пламя
своего возлюбленного. А подруги убеждают ее "не быть дурой".