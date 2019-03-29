Ольга Бузова расстроила поклонников новым пикантным снимком в своем микроблоге. Звезде напомнили, что на нее смотрят дети. Кроме того, раскритиковали за использование фотошопа.

Ольга Бузова расстроила поклонников новым пикантным снимкомв своем микроблоге. Звезде напомнили, что на нее смотрят дети. Кроме того,раскритиковали за использование фотошопа.Купальник в пайетках и пляжная накидка – весь наряд . В таком виде телеведущая и певица предстала перед своими поклонникамина фотографии в Instagram.В подписи к посту Бузова предложила фанатам ставить как можно больше лайков ееснимкам.Подписчики откровенности не оценили. Звезденапомнили, что хорошо бы быть поскромнее – на нее дети смотрят. А некоторыхзаинтересовал интересный факт: на некоторых снимках у Бузовой есть грудь, а надругих нет. Проделки фотошопа – сделали вывод критики."Откуда грудь?", "Такое бывает: то грудьесть, то ее нет? Или хорошо фотошопом поработали?", "Ты одетойбываешь?", "Ты на этом фото лысая", "Дура, тебя ведь детисмотрят", "Очень пошло и мерзко", – отреагировали комментаторы.Интересно, что появившийся чуть позже в Instagram снимок впрозрачном нижнем белье вызвал совсем другую реакцию. Большинство поклонниковвыразили свое восхищение фигурой телеведущей. Бузова сопроводила эту фотографиюсточками из песни, в которой говорится, что Ольга, как бабочка, летит на пламясвоего возлюбленного. А подруги убеждают ее "не быть дурой".