Для неё это заседание было первым после получения мандата

Для неё это заседание было первым после получения мандатаНа заседании Законодательного собрания Владимирской области произошел скандал. Депутат Максим Шевченко начал обвинять Ирину Кирюхину. Для неё это заседание было первым после получения мандата.Максим Шевченко заявил, что Ирина Кирюхина и её муж виновны в развале региональной медицины. По его словам, когда Кирюхин возглавлял облздрав, они неграмотно расходовали несколько миллиардов рублей, которые выделяли на развитие здравоохранения.Ирина Кирюхина ответила, что прокуратура уже проводила проверку и всё в порядке, однако Шевченко пригрозил очередной проверкой. После этого женщина демонстративно покинула заседание.Спикер собрания призвал Максима Шевченко быть мужчиной и напомнил, что на предыдущем заседании депутат тоже неуважительно повел себя в отношении к другой женщине-депутату Людмиле Романовой.