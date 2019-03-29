Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что у него, как и у любого человека, бывают минуты, когда хочется сказать что-то жесткое, и в такие моменты он старается промолчать.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что у него, как и у любого человека, бывают минуты, когда хочется сказать что-то жесткое, и в такие моменты он старается промолчать.Как передает РИА Новости, об этом премьер-министр сообщил в ходе прямой онлайн-трансляции с пользователями социальной сети "ВКонтакте", отвечая на вопрос, как он относится к недавно принятому закону об ответственности за оскорбление власти."Нужно быть воспитанным человеком, где бы ты ни находился, в онлайне или в оффлайне", — отметил Медведев, подчеркнув, что нельзя мириться с тем, когда кого-то оскорбляют.Отвечая на вопрос о гендерной дискриминации, он признал, что эта проблема в России стоит более остро, чем в целом ряде других стран. По мнению политика, россиянкам, на которых ложатся еще и семейные обязанности по воспитанию детей, сложнее пробиться на руководящие должности, сообщает "Интерфакс"."Обязанность общества — помогать женщине, а не препятствовать. Эта проблема не надуманная", — констатировал премьер-министр и добавил, что ей надо заниматься на всех уровнях.