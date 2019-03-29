Премьер-министр России Дмитрий Медведев ежедневно отжимается около 50 раз, готовит шашлык и салат, но поклонником русского рэпа пока не стал, хотя готов пересмотрет свое отношение к такой музыке. Об этом глава правительства рассказал в ходе общения в прямом эфире с пользователями соцсети ВКонтакте.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ежедневно отжимается около 50 раз, готовит шашлык и салат, но поклонником русского рэпа пока не стал, хотя готов пересмотрет свое отношение к такой музыке. Об этом глава правительства рассказал в ходе общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".Медведев сообщил, что при его работе без физической нагрузки невозможно, поэтому занимается каждое утро. Он отжимается на специальном тренажере, однако количество раз не считает. На уточняющий вопрос он ответил, что это может быть 50 раз, но возможно и больше.В последнее время премьер нечасто появляется в соцсетях, свое отсутствие он объяснил большим количеством работы. Медведев заверил, что фотографии в Instagram он постит сам, и это требует времени: сфотографировать, отредактировать, "и просто это должно быть интересно".Спросили премьера и о музыкальных вкусах его 23-летнего сына Ильи. Медведев рассказал, что он слушает многое. Раньше любил Linkin Park, сейчас предпочитает Muse и 30 Seconds To Mars. "Я, кстати, могу и это тоже послушать, не убудет от меня", — сказал глава кабмина.Он признался, что единственная музыка, которую он не слушает, — рэп и хип-хоп, но допустил, что это потому что его "пока не накрыло".Говоря о кулинарных предпочтениях, Медведев рассказал, что иногда готовит мясо, шашлык и салат, но случается это редко – примерно раз в год.