Правительство РФ лет через 100, возможно, будет включать в себя министров с искусственным интеллектом.

Правительство РФ лет через 100, возможно, будет включать в себя министров с искусственным интеллектом.Этого не исключил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями социальной сети "ВКонтакте", сообщает ТАСС.В частности, один из блогеров по имени Илья поинтересовался, можно ли поработать стажером в Доме правительства. Ведущая Яна Чурикова пояснила, что аккаунты всех авторов вопросов были проверены и среди них нет ботов. В ответ Медведев пошутил, что "жалко было бы пригласить на работу в правительство бота".Отвечая на вопрос Чуриковой, трудятся ли сейчас в кабинете министров боты, Медведев ответил отрицательно и поддержав шутку, сообщил, что "нам обещают искусственный интеллект, глядишь, через 100 лет в правительстве будут представлены министры с искусственным интеллектом".Перед онлайн-эфиром председатель правительства осмотрел московский офис Mail.ru Group, где ему показали технологии искусственного интеллекта данной компании.В ходе общения с интернет-пользователями Медведев признался, что работа в правительстве является для него наиболее сложной из того, "чем я занимался".