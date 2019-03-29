По мнению председателя правительства России Дмитрия Медведева, россияне имеют право советовать представителям государственной власти, как распределять бюджет.

По мнению председателя правительства России Дмитрия Медведева, россияне имеют право советовать представителям государственной власти, как распределять бюджет."Просто нужно понимать, что у нас очень много задач и у нас очень большое и сложное государство, и поэтому искусно тратить деньги — это действительно очень важная составляющая работы любого правительства", — объяснил премьер-министр во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".По словам Медведева, всегда есть приоритеты в расходовании средств, например, программные документы, включая указы президента. Но вот найти правильный баланс между различными сферами жизни — в этом и заключается искусство государственного управления."Мы должны смотреть, как развиваются события. Может, куда-то добавить, а где-то наоборот", — пояснил свою мысль глава правительства, отметив, что есть возможность "перекидывать деньги со статьи на статью", и правительство с регионами "должны быть разумно гибкими".