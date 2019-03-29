Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения в прямом эфире с пользователями соцсети ВКонтакте рассказал, зачем приходится использовать иностранный термин эскроу-счет.

Основное преимущество термина, по словам главы правительства, его краткость – тем он и удобен. Этот счет можно называть заблокированным или же счетом, с которого невозможно списание денег до определенного срока, но "эскроу звучит короче".При этом премьер признался, что ему не нравятся "мудреные или иноязычные термины", используемые в русском языке, но от термина "эскроу" отказываться не стоит.Эскроу-счета будут использоваться в России при переходе строительной отрасли на проектное финансирование. На этих счетах будут храниться деньги дольщиков, в то время как застройщики будут возводить дома на средства, взятые в кредит у банков. Деньги с эскроу-счетов стройкомпания получит, только когда передаст гражданам ключи от квартир.Глава правительства также заверил, что государство не отпускает тему с обманутыми дольщиками. Он напомнил, что в каждом регионе есть дорожная карта по решению этой проблемы, и региональные власти регулярно отчитываются в правительство о проделанной работе.Медведев выразил уверенность, что проблему обманутых дольщиков удастся решить, но на это потребуется время. При этом важно не только решить сложившиеся ситуации, но и не допустить их повторения в дальнейшем, подчеркнул премьер, и этому будет способствовать реорганизация долевого строительства в России.