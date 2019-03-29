Политикам нужно быть готовым к критике власти в Интернете, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети ВКонтакте.

Политикам нужно быть готовым к критике власти в Интернете, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".К власти всегда повышенные требования, и ее критика – абсолютно нормальное явление, подчеркнул глава правительства. Человек, представляющий власть, должен быть готов к тому, что его будут ругать. Если чиновник не готов к такому потоку критики, ему не стоит присутствовать в соцсетях, а отвечать лучше "в бумажной форме".Чиновникам также стоит привыкнуть к тому, что любой пользователь может задать им вопрос, "причем в любой форме – иногда в приличной, иногда в не вполне приличной", добавил премьер, признавшись, что использование соцсетей для него хоть и важно, но не всегда дается легко.При этом Медведев, по собственным словам, научился спокойно относиться к хамству в соцсетях. "Если ты не принимаешь этих правил, то, скорее всего, в социальные сети лучше не соваться", — цитирует главу кабмина ТАСС.Но наряду с терпимым отношением к критике и оскорблениям представителям власти следует соблюдать определенные правила, чтобы не допустить "беспредела", подчеркнул премьер, комментируя вступивший силу закон об ответственности за оскорбление институтов госвласти и госсимволов. Интернету, по словам Медведева, нужны и моральные, и юридические правила, которые нужно соблюдать.Впрочем, многое будет зависеть от судебной практики, которая сложится. Если власть просто критикуют, даже жестко, ответственность наступать не должна. Но если пост был создан только с целью прямого оскорбления того или иного лица или государственного символа, есть основание для применения закона. В любом случае, попытку прямого оскорбления должна для начала доказать экспертиза, пояснил премьер-министр.