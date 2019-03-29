Группа контроля президиума генсовета Единой России за исполнением национальных проектов передаст премьер-министру и председателю партии Дмитрию Медведеву отчет о проблемах исполнения нацпроектов во Владимирской области. Информация была собрана входе первого выезда группы. Об этом сообщал заместитель ее координатора, депутат Госдумы Денис Москвин.

Группа контроля президиума генсовета "Единой России" за исполнением национальных проектов передаст премьер-министру и председателю партии Дмитрию Медведеву отчет о проблемах исполнения нацпроектов во Владимирской области. Информация была собрана входе первого выезда группы. Об этом сообщал заместитель ее координатора, депутат Госдумы Денис Москвин.По его словам, вся проблемная повестка будет переданасекретарю генсовета "ЕР" Андрею Турчаку, а затем – премьер-министруДмитрию Медведеву. "Наша задача заключается в том, чтобы на территориирегиона не осталось ни одного проблемного объекта в реализации нацпроектов,чтобы все средства были эффективно использованы", – отметил Москвин.В основном проведенная единороссами проверка выявиланедостаточную открытость и отсутствие информации о нацпроектах во Владимирскойобласти. Парламентарий отметил, что людям необходимо знать, куда идутвыделенные деньги.Главная задача группы контроля – добиться открытостиинформации, подчеркнул Москвин. "Чтобы власти показали, что, где и в какиесроки должно быть построено или сделано", – сказал он.Но есть и положительные моменты. В качестве примера Москвинотметил о приоритетном проекте по формированию комфортной городской среды воВладимирской области. Посетители ресурса могут ознакомиться со всей актуальнойинформацией.В то же время, отметил депутат, при реализации проекта обнаруженапроблема, касающаяся организации голосований и общественных слушаний."Зачастую они проходили в рабочее время, что не удобно для большинстважителей", – пояснил парламентарий.Заместитель координатора группы контроля посетовал, чтовласти региона смогли в прошлом году создать 113 дополнительных ясельных местпо федеральной программе, но в результате несогласованности в действиях нужныедокументы на покупку помещения не были оформлены вовремя, а деньги в итогепришлось возвращать в бюджет. "И 113 малышей в этом году не смогут пойти вясли", – указал Москвин.По его словам, единороссы планирует закрепить за каждымобъектом национального проекта ответственного депутата – члена партии.Законодатели будут держать на контроле конкурсную документацию, срокивыполнения работ."Вся информация о ходе строительства объекта будетразмещена на специальном портале партии и на информационной табличке, где будетуказана фамилия депутата, контакты, адреса и координаты подрядчика", – заключилпарламентарий.Напомним, группа была создана после порученияДмитрия Медведева партийцам взять на контроль исполнение 12 нацпроектов. Кромевыездов в субъекты Федерации, единороссы вырабатывают предложения по повышениюэффективности решения поставленных задач.