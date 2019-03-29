Международный аэропорт Бесовец официально переименовали в Петрозаводск. Это стало первой новостью, прозвучавшей на выездном совещании замсекретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, сообщает ГТРК Карелия.

Международный аэропорт "Бесовец" официально переименовали в "Петрозаводск". Это стало первой новостью, прозвучавшей на выездном совещании замсекретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, сообщает ГТРК "Карелия".Основная тема встречи - создание современного аэровокзала с пропускной способностью до трехсот пассажиров в час. Деньги на строительство выделят в рамках федеральной программы развития республики до 2020 года.В настоящий момент полным ходом идет установка инженерно-технических сетей для нового аэровокзального комплекса. В ближайшее время проведут модернизацию дренажной системы и объектов тепло- и электроснабжения. Работы должны завершить к сентябрю.Подрядчика для реконструкции самого здания аэропорта определят уже в апреле. После того, как компания составит смету на строительно-монтажные работы, с ней заключат контракт на 5 миллионов рублей. Срок исполнения — июль 2019 года.Обновление не обойдет и взлетно-посадочную полосу. Ее решили увеличить, чтобы аэропорт мог принимать большие пассажирские самолеты (например, Airbus). Кроме того, планируют отремонтировать стоянку для воздушных судов и перрон. Сдадут объект к маю 2020 года.