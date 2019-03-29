Кейт Миддлтон пришла в ярость, когда в прессе появились откровенные фотографии, на которых она загорает на пляже топлесс. После случившегося герцог и герцогиня Кембриджская сделали громкое заявление.

Кейт Миддлтон пришла в ярость, когда в прессе появились откровенные фотографии, на которых она загорает на пляже топлесс. После случившегося герцог и герцогиня Кембриджская сделали громкое заявление.Сегодня у принца Уильяма и Кейт Миддлтон много забот: они воспитывают троих наследников, а также готовятся сыграть важную роль в развитии страны. Но и в их жизни были громкие скандалы. В 2012 году во время поездки королевской четы в Малайзию в СМИ появились снимки, на которых герцогиня Кембриджская была запечатлена обнаженной.Писательница Марсия Муди отметила, что эта новость стала ударом для королевской особы. "Она закипала внутри, но ей приходилось улыбаться перед камерами. Кейт Миддлтон испытывала сильный гнев и в то же время чувствовала себя беззащитной. Несмотря на это она старалась производить впечатление спокойного человека, который хорошо проводит время", – отметила эксперт.По словам литератора, фотографии были сделаны во Франции в том же году. Перед туром супруги сняли дом в области Прованс. Папарацци смогли проникнуть на территорию коттеджа и успели заснять, как герцогиня загорает на балконе. Сначала снимки появились во французской прессе, а потом – в итальянской, датской и ирландской.После этого пара выпустила серьезное заявление. "Их Королевские Высочества были крайне огорчены, когда узнали о том, что фотографы вторглись в их личную жизнь таким непростительным образом. Этот случай очень похож на то, что когда-то произошло с принцессой Дианой. Немыслимо, что кто-то мог сделать такие снимки, не говоря уже об их публикации", – приводит слова пресс-службы дворца Express.co.Напомним, похожий инцидент произошел в 2007 году. Папарацци напали на , когда она выходила из дома, чтобы поехать на работу. Тогда репортеры были уверены, что скоро она объявит о помолвке с принцем Уильямом. Старший сын Чарльза сильно разозлился, когда узнал о произошедшем. "Он хочет положить этим преследованиям конец", – подчеркнул его представитель.