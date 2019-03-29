В Сирии готовая новая провокация, цель которой – обвинить ВКС России и сирийских правительственных войск в применении химоружия против мирного населения. Соответствующее заявление сделал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

На территории идлибской зоны деэскалации в Сирии готовая новая провокация, цель которой – обвинить ВКС России и сирийских правительственных войск в применении химоружия против мирного населения. Соответствующее заявление сделал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.По его словам, представители спецслужб Франции и Бельгии уже провели соответствующее совещание с полевыми командирами террористов и представителями организации "Белые каски". А за участие в постановочных съемках пообещали платить 100 долларов США на человека.При этом Купчишин не исключил, что для достоверности снимков могут быть использованы и реальные отравляющие вещества. По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.В связи с этим руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон призвал отказаться от идеи вооруженных провокаций.