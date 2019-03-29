Певица стала гостьей Бориса Корчевникова. Анита Цой появилась в программе Судьба человека телеканала Россия 1.

Певица стала гостьей Бориса Корчевникова. Анита Цойпоявилась в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Вокалистка рассказала, что познакомилась с мужем Сергеем накурсах корейского языка. Они решили подружить одиноких мам.Новый знакомый Аниты пришел в гости не только сродительницей. Он взял большой чемодан, в котором были ткани, вещи и продукты.После ужина мать сказала 18-летней Аните: Мы все согласовали, ты выходишьзамуж".Цой рассказала, что супруг старше ее на 14 лет. До свадьбыони виделись всего семь раз, поэтому в начале отношений ей приходилосьнепросто. Артистка отметила, что супруг от нее натерпелся. Он всегдапоступал очень мудро. Анита вспомнила, как Сергей однажды вылечил ее отзвездной болезни."Я приезжаю с гастролей, проехали огромный тур по стране,везде цветы, везде встречают, везде носят на руках, относятся как к небожителю,и я возвращаюсь домой. И вдруг с порога:"Привет, любимая! Ты не могла бы мне почистить ботинки", – вспомнила Цой впрограмме "Судьба человека".Артистка посетовала, что очень услала с дороги, однакосупруг, пропустил слова Аниты мимо ушей. Он вновь предложил жене занятьсяобувью."Я психанула. У нас стоял в гостиной стол, я подошла, а тамкакие-то вазочки стоят, я подошла и такая пабам. Все разбивается, кругом катастрофа.А Петрович стоит и говорит: "эх, зря ты это сделала, почисти ботинки и убери засобой, пожалуйста", – улыбнулась знаменитость.Цой поняла, что погорячилась. Теперь ей придется не толькоприводить в порядок ботинки мужа, но и собирать осколки. Звезда оченьблагодарна супругу за урок.Ведущий шоу Борис Корчевников не скрывалсвоего изумления. "Хочешь и тебе ботинки почищу? Это будет сенсация. Тебекогда-нибудь звезды чистили обувь?" – сказала Анита Цой и опустилась на колениперед телеведущим.Смущенный Борис не знал как себя вести: то вставал, топрипадал на одно колено. Певица попробовала успокоить обалдевшего шоумена, усадилаего в кресло и приказала расслабиться. "Правда, я тебе сейчас коричневымгуталином черные ботинки мажу, ты распрощаешься с ними", – орудовала щеткойЦой. "Мне очень нравится", – в итоге отметил ведущий шоу .