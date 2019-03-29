Певица стала гостьей Бориса Корчевникова. Анита Цой
появилась в программе Судьба человека телеканала Россия 1.
Певица стала гостьей Бориса Корчевникова. Анита Цой
появилась в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Вокалистка рассказала, что познакомилась с мужем Сергеем на
курсах корейского языка. Они решили подружить одиноких мам.
Новый знакомый Аниты пришел в гости не только с
родительницей. Он взял большой чемодан, в котором были ткани, вещи и продукты.
После ужина мать сказала 18-летней Аните: Мы все согласовали, ты выходишь
замуж".
Цой рассказала, что супруг старше ее на 14 лет. До свадьбы
они виделись всего семь раз, поэтому в начале отношений ей приходилось
непросто. Артистка отметила, что супруг от нее натерпелся. Он всегда
поступал очень мудро. Анита вспомнила, как Сергей однажды вылечил ее от
звездной болезни.
"Я приезжаю с гастролей, проехали огромный тур по стране,
везде цветы, везде встречают, везде носят на руках, относятся как к небожителю,
и я возвращаюсь домой. И вдруг с порога:
"Привет, любимая! Ты не могла бы мне почистить ботинки", – вспомнила Цой в
программе "Судьба человека".
Артистка посетовала, что очень услала с дороги, однако
супруг, пропустил слова Аниты мимо ушей. Он вновь предложил жене заняться
обувью.
"Я психанула. У нас стоял в гостиной стол, я подошла, а там
какие-то вазочки стоят, я подошла и такая пабам. Все разбивается, кругом катастрофа.
А Петрович стоит и говорит: "эх, зря ты это сделала, почисти ботинки и убери за
собой, пожалуйста", – улыбнулась знаменитость.
Цой поняла, что погорячилась. Теперь ей придется не только
приводить в порядок ботинки мужа, но и собирать осколки. Звезда очень
благодарна супругу за урок.
Ведущий шоу Борис Корчевников не скрывал
своего изумления. "Хочешь и тебе ботинки почищу? Это будет сенсация. Тебе
когда-нибудь звезды чистили обувь?" – сказала Анита Цой и опустилась на колени
перед телеведущим.
Смущенный Борис не знал как себя вести: то вставал, то
припадал на одно колено. Певица попробовала успокоить обалдевшего шоумена, усадила
его в кресло и приказала расслабиться. "Правда, я тебе сейчас коричневым
гуталином черные ботинки мажу, ты распрощаешься с ними", – орудовала щеткой
Цой. "Мне очень нравится", – в итоге отметил ведущий шоу .