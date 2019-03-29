Звезда Дома-2 вызвала оторопь у своих подписчиков. Фото жены Гогена Солнцева буквально потрясло общественность.

Звезда "Дома-2" вызвала оторопь у своих подписчиков. Фото жены Гогена Солнцева буквально потрясло общественность.Только общественность стала подзабывать про фриков Гогена Солнцева и его жену-пенсионерку Екатерину Терешкович, а Андрей Малахов сделал паузу в съемках новых выпусков своего шоу о них, как парочка нашла повод напомнить о себе. В Сети появилось пикантное фото жены Солнцева, вызвавшее настоящую истерику у пользователей."Выше всего на свете только любовь. Слова излишни. Сближение – это фильтр отношений. Вы можете только чувствовать, что, внутри вас и вашего чувства. Не теряйте настоящее ... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал Гоген Солнцев под сенсационным фото.На снимке, сделанном, по-видимому, в душе, пара запечатлена крупным планом, причем жена-пенсионерка скандально известного артиста раздета. Супругов сняли на пике страсти: разгоряченный Гоген схватил любимую старушку за грудь. Несмотря на цензуру (Солнцев предусмотрительно "замазал" изображение), можно рассмотреть сосок его зазнобы, задорно торчащий из пальцев молодого супруга.Материал дополняется