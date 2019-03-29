С 1 апреля московские врачи начнут лечить пациентов с онкологическими заболеваниями передовыми препаратами, которые получили одобрение на федеральном уровне. Лекарства дорогостоящие, но практически все затраты возьмет на себя город.

С 1 апреля московские врачи начнут лечить пациентов с онкологическими заболеваниями передовыми препаратами, которые получили одобрение на федеральном уровне. Лекарства дорогостоящие, но практически все затраты возьмет на себя город.Сейчас Зинаида уже без волнений может увлечься судьбой героев любимой книги. Четыре дня назад ей сделали сложную операцию, удалили опухоль в поджелудочной железе. Бесконечные обследования и надежда найти лучшего врача остались позади."Это единственная хирургия, где такую операцию проводят с помощью робототехники. Во всех остальных местах предлагалось делать открытую полостную операцию, что переносится сложнее, учитывая, что и операция сама по себе довольно тяжелая", — говорит Зинаида Черникова, пациентка Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова.В Московском клиническом научном центре несколько лет назад поставили задачу все операции делать максимально малотравматичным способом. Сейчас на столе мужчина 40 лет. У него обнаружили опухоль вилочковой железы. Это привело к мышечной слабости, из-за которой человек со временем теряет способность есть и дышать. Спасти может только удаление органа."Она лежит на сердце, на магистральных сосудах, на аорте. Вот нерв диафрагмальный, мы его выделили, сохранили, он был практически в опухоли. Если его пересечь, то пациент инвалидом останется", — показывает Ариф Аллахвердиев, заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова.Сделать такую операцию через несколько проколов — ювелирная работа. И здесь хирургам помогают онкологи, которые назначают препараты, уменьшающие размер опухоли. Помимо современной химиотерапии используют новые виды лекарств."Это иммунная терапия, которая позволяет с помощью более новых иммунных препаратов обеспечить лечение больных, и таргетные препараты, которые являются мишенеобразующими. Это есть были выделены определенные мишени в опухоли, которые позволяют определенным препаратам действовать непосредственно на цель", — объясняет Ирина Андрияшкина, ведущий научный сотрудник научного отдела общей онкологии Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова.Иммунные и таргетные препараты включают в международные рекомендации лечения многих видов рака. Согласно поправкам в закон "Об охране здоровья", с 2022 года в России должны лечить только по этим, самым эффективным схемам. Но Москва стала пилотным регионом, где уже с апреля вступят в силу новые клинические рекомендации. Для закупки очень дорогих новейших препаратов из резервного фонда города выделили 15,5 миллиарда рублей."Был предложен четкий перечень оплачиваемых схем лечения, которые бы позволяли подавляющее число пациентов обеспечить самыми современными схемами лечения и при этом самыми дорогостоящими. Естественно, создаются административные и финансовые системы контроля", — рассказывает Игорь Хатьков, главный онколог Москвы, директор Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова.Каждый год в Москве выявляют 40 тысяч онкологических больных. Еще 300 тысяч уже проходят лечение. Новые схемы будут применять у пациентов с патологией молочной железы, почки, кишечника, легких, предстательной железы и с меланомой — это 80 процентов всех заболевших. Новые препараты дают надежду тем, у кого ее раньше совсем не было. Но пока еще не всегда.При этом онкологи не перестают повторять, что у каждого пациента свой собственный рак. Единого ответа, как лечить — нет. Просто сегодня у московских медиков появились все самые современные средства борьбы с болезнью, из которых врач сам должен подобрать эффективную комбинацию.