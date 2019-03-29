Известные рок-музыканты погибли во время большого тура по
Соединенным Штатам. Рок-группа Her`s перестала существовать в результате
страшного ДТП.
Известные рок-музыканты погибли во время большого тура по
Соединенным Штатам. Рок-группа Her`s перестала существовать в результате
страшного ДТП.
Участники Her`s торопились на один из
завершающих тур концертов в калифорнийской Санта-Ане. В машине с артистами
Стивеном Фицпатриком и Одуном Ладингом находился их тур-менеджер Тревор
Энгельбрексон.
Информацию о трагедии подтвердили представители лейбла
группы. По их словам, выживших в ужасной аварии нет.
Фицпатрик и Ладинг были подающими надежды музыкантами. Артисты
познакомились в Ливерпульском институте исполнительских искусств. Их дебютный
альбом Invitation for her`s вышел в 2017 году. После этого группой
заинтересовались журналисты BBC и The Guardian. Лейбл Heist or Hit считал, что
артисты были одной из самых перспективных и любимых групп Великобритании, передает
.
Первый альбом Her's вышел два года назад. А последнее видео
на официальном youtube-канале было выложено ровно месяц назад, оно
датируется 28 февраля, сообщает.
По данным , виновником ДТП стал водитель фургона,
в котором ехали музыканты . Полиция выяснет, не был ли он пьян. По словам прибывших
на место происшествия спасателей, столкновение было настолько сильным, что жертв
не сразу опознали.