Известные рок-музыканты погибли во время большого тура поСоединенным Штатам. Рок-группа Her`s перестала существовать в результатестрашного ДТП.Участники Her`s торопились на один иззавершающих тур концертов в калифорнийской Санта-Ане. В машине с артистамиСтивеном Фицпатриком и Одуном Ладингом находился их тур-менеджер ТреворЭнгельбрексон.Информацию о трагедии подтвердили представители лейблагруппы. По их словам, выживших в ужасной аварии нет.Фицпатрик и Ладинг были подающими надежды музыкантами. Артистыпознакомились в Ливерпульском институте исполнительских искусств. Их дебютныйальбом Invitation for her`s вышел в 2017 году. После этого группойзаинтересовались журналисты BBC и The Guardian. Лейбл Heist or Hit считал, чтоартисты были одной из самых перспективных и любимых групп Великобритании, передаетПервый альбом Her's вышел два года назад. А последнее видеона официальном youtube-канале было выложено ровно месяц назад, онодатируется 28 февраля, сообщает.По данным , виновником ДТП стал водитель фургона,в котором ехали музыканты . Полиция выяснет, не был ли он пьян. По словам прибывшихна место происшествия спасателей, столкновение было настолько сильным, что жертвне сразу опознали.