На Байкале стартуют соревнования любителей подледной рыбалки. Всего ожидается 1700 участников, передает ГТРК Бурятия. В этом году участников юбилейного турнира ждет рекордный призовой фонд - победитель получит японский внедорожник.

На Байкале стартуют соревнования любителей подледной рыбалки. Всего ожидается 1700 участников, передает ГТРК "Бурятия". В этом году участников юбилейного турнира ждет рекордный призовой фонд — победитель получит японский внедорожник. Кроме того, организаторы увеличили число номинаций: за лучшую экипировку будут поощрены три лучшие команды, вместо одной.Отдельное награждение ждет женскую сборную.После Байкала девушки отправится по путевке в Таиланд. Также отметят самого юного и самого опытного рыбака. Приз ждет и автора лучшей фотографии со смартфона непосредственно с места ловли рыбы.Участники "Байкальской рыбалки" уже прибывают в Улан-Удэ. Сегодня они проходят процедуру регистрации, а в субботу, 30 марта начинают рыбачить на льду Байкала.