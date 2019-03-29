Первое лицо футбольного клуба Зенит из Санкт-Петербурга Александр Медведев вместе с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком провел встречу с болельщиками команды. По ходу разговора был дан ответ на вопрос о возможном переименовании станции метро Новокрестовская в Зенит.

Первое лицо футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга Александр Медведев вместе с главным тренером "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком провел встречу с болельщиками команды. По ходу разговора был дан ответ на вопрос о возможном переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит"."Переименование однозначно поможет увеличить коммерческую отдачу от стадиона, — цитирует Медведева портал Спортбокс.Ru. – Могу сказать, что мы достаточно продвинулись в этом отношении и переименовании станции в "Зенит" или "Зенитовскую". Если вы нас поддержите, думаю, все пойдет быстрее. Попробуем это осуществить до конца года".