Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр

Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метрВ Коврове произошел небольшой по площади пожар, в котором все же пострадал человек. Ночью 29 марта на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажки на улице Островского. На место незамедлительно выехали спасатели.Общая площадь пожара составила всего 1 квадратных метров. Огнеборцы спасли человека, его состояние пока не уточняется.К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники и 11 человек.