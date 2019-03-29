Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр

Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метрВ Коврове произошел небольшой по площади пожар, в котором все же пострадал человек. Ночью 29 марта на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажки на улице Островского. На место незамедлительно выехали спасатели.Когда они приехали, то увидели, что на диване спит 36-летний мужчина, а рядом с ним горит ковер. По предварительной информации, мужчина мог закурить и уснуть. Спасатели вынесли хозяина из дома, но он успел надышаться угарным газом. Сейчас пострадавший находится в больнице.Общая площадь пожара составила всего 1 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 4 единицы техники и 11 человек.