Один из лидеров украинской Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук не исключил, что результаты голосования на президентских выборах могут не удовлетворить их непосредственных участников настолько, что они выведут людей на площади.

Один из лидеров украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук не исключил, что результаты голосования на президентских выборах могут не удовлетворить их непосредственных участников настолько, что они выведут людей на площади.На фоне постоянно возникающих разговоров о фальсификациях при подсчёте голосов, в стране может вновь вспыхнуть протестное майданное противостояние, как это уже происходило в 2004 и 2014 годах.Об этом Медведчук говорил уже не раз за последний месяц. Да и не только он. О такой возможности говорил и первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший украинский премьер Николай Азаров.За два дня до выборов ситуация не изменилась. Действующий президент, потратив на предвыборную кампанию около 1 миллиарда рублей, в пересчёте на российскую валюту, так и не смог улучшить свой имидж в глазах избирателей.Рейтинг Порошенко колеблется в районе 15 процентов, а его алармистская политика, основанная на постоянном нагнетании антироссийской истерии выдохлась и уже не находит одобрения у избирателей.Лидер президентской гонки Владимир Зеленский по опросам обходит Порошенко с двукратным перевесом. Стоящий за лидером предпочтений избирателей миллиардер Игорь Коломойский прямо указал на то, что президент уже вынужден сам создавать прецеденты для обвинений в адрес России.В число таких выпадов Коломойский включил и провокацию в Керченском проливе, заявив, что устроил её сам украинский президент, тогда как действия российских пограничников были лишь реакцией на эту провокацию.Порошенко не помогла даже политика исключения из состава избирателей тех граждан Украины, на поддержку которых он не может рассчитывать. Речь идёт об украинцах, находящихся и работающих на территории России, а также тех, кто проживает в Донбассе.Украинские политологи, впрочем, не исключают возможности того, что Порошенко может решиться на крайние меры сфабриковав некое покушение на самого себя и, основываясь на этом, ввести режим чрезвычайного положения, сорвав проведение выборов.В любом случае, даже если предположить, что выборный процесс пройдёт без радикализации обстановки, для действующего украинского президента ключевой задачей является закрепление за собой места во втором туре.В противном случае, кто бы из его главных оппонентов там ни оказался, Порошенко рано или поздно грозит суд за все те военные авантюры на востоке страны, за обнищание населения и за предание интересов Украины в угоду личному обогащению и сохранению власти.И лидирующий Зеленский и идущая, согласно опросам, вровень с президентом Юлия Тимошенко обещали судебное преследование нынешнему главе государства.Не стоит ждать милости и от Юрия Бойко, идущего на выборы от “Оппозиционной платформы” и имеющего, как считают бельгийские социологи, шанс на выход во второй тур.