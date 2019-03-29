Сотрудник банка сообщил о возможных мошеннических противоправных действиях в отношении пожилого клиента...

В Управлении внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония награждения сотрудника одного из столичных банков, оказавшего содействие сотрудникам полиции в задержании подозреваемых в мошеннических действиях в отношении пенсионера.В отдел полиции обратился представитель одного из отделений банка столицы, расположенного на улице Амундсена. Он сообщил о возможных мошеннических противоправных действиях в отношении пожилого клиента.Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, и в помещении финансового учреждения задержали двоих подозреваемых. Ими оказались двое приезжих в возрасте 28-ми и 30-ти лет.Установлено, что злоумышленники подошли к пенсионеру на улице. Сообщив, что им не хватает денег на билеты, попросили его помочь. Взамен они предложили дорогостоящую шубу. Мужчина отправился со злоумышленниками к себе домой, где передал неизвестным 43 тысячи рублей. Этой суммы злоумышленникам показалось мало, и они убедили его снять сбережения со счета в банке.Служащие банка, в котором 83-летний москвич пытался снять денежные средства, поинтересовались, для какой цели ему необходимы все накопленные деньги. Узнав подробности, сотрудники учреждения поняли, что мужчина стал жертвой мошенников, и незамедлительно обратились в полицию.По данному факту следствием ОМВД России по району Свиблово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.За проявленную бдительность в предупреждении и раскрытии преступления, в торжественной обстановке заместитель начальника Управления - начальник полиции полковник полиции Александр Попов вручил сотруднику банка Шупикову Дмитрию Владимировичу благодарственную грамоту.«Очень важно, что есть люди с активной жизненной позицией, не позволяющей им оставаться в стороне от чужой беды. Поступок Дмитрия Владимировича - достойный пример для многих. От себя лично и от всех сотрудников УВД выражаю Вам искреннюю благодарность», – сказал Александр Попов.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29