В Пермском крае в магазин ворвался мужчина с ножом, приставил нож к горлу продавщицы и потребовал деньги из кассы. После недолгих препирательств напуганная женщина отдала все, что было — добычей преступника стали 300 рублей.

В Пермском крае в небольшой магазин ворвался мужчина с ножом, приставил нож к горлу продавщицы и потребовал деньги из кассы.Инцидент произошел в городе Березники на улице Ломоносова. После недолгих препирательств — налетчик запугивал женщину, а та просила ее пожалеть, поскольку у нее пятеро детей — сотрудница магазина отдала все, что было в кассе — около 300 рублей.Затем, испуганный случайным покупателем, мужчина с ножом выбежал из магазина.В настоящее время преступник находится розыске, ему 45-50 лет, имеет лысину и шрам на лице. За информацию о его нахождении полицейские обещают вознаграждение.