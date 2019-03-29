Никакого права у НАТО бомбить Югославию не было. Североатлантический альянс утверждал, что в Республике гуманитарная катастрофа и геноцид албанского населения. Но на самом деле убивали, в первую очередь, сербов.

Никакого права у НАТО бомбить Югославию не было. Североатлантический альянс утверждал, что в Республике гуманитарная катастрофа и геноцид албанского населения. Но на самом деле убивали, в первую очередь, сербов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на посла Сербии в Москве Славенко Терзича.Сейчас НАТО пытается найти оправдания своим действиям потому, что нападение на Югославию было организовано в обход ООН, Совета безопасности и международного права, добавил дипломат.Вместе с тем Терзич уточнил, что значительное число сербов, около 48%, хотело бы вступления Республики в Евросоюз. Это могло бы помочь экономическому развитию страны. Однако подавляющее большинство граждан, 90%, против входа в Североатлантический альянс.Напомним, военная операция НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 году. Под бомбами и ракетами альянса погибли до 3500 человек. Еще свыше 12 тысяч получили ранения.