Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фотографии появились на странице Джорджины Родригес в Instagram.

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фотографии появились на странице Джорджины Родригес в Instagram.25-летняя модель стала лицом марки итальянского бренда Yamamay, который специализируется на создании нижнего белья и купальных костюмов. Родригес примерила несколько комплектов, которые подчеркнули ее идеальные формы.На одном из снимков Джорджина позирует в оранжевом бикини и золотых серьгах. Волнистые волосы она оставила распущенными. Можно заметить, что невеста Криштиану Роналду практически не использовала косметику. На следующей фотографии представлен более классический образ: манекенщица запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета.В комментариях пользователи признавались модели в любви. "Великолепная", "Обожаю тебя", "Шикарная фигура", – отмечали они. Но среди них нашлись и те, кто стал сомневаться в подлинности фотографий. "Если ты так уверена в себе, то покажи нам необработанные снимки, а не этот фотошоп", – написал один подписчик. "Полностью с тобой согласен", – поддержал его другой юзер.Напомним, в ноябре 2017 года Джорджина Родригес родила футболисту дочь Алану Мартину. Влюбленные также воспитывают троих наследников, которых произвела на свет суррогатная мать: Криштиану-младшего и близнецов Еву и Мэтью.