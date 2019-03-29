Представители норвежского музея Кон-Тики вернут Чили несколько тысяч артефактов, которые этнографическая экспедиция Тура Хейердала вывезла с острова Пасхи в 1956 году. Соответствующее соглашение подписал сын знаменитого мореплавателя.

Представители норвежского музея "Кон-Тики" вернут Чили несколько тысяч артефактов, которые этнографическая экспедиция Тура Хейердала вывезла с острова Пасхи в 1956 году. Соответствующее соглашение подписал сын знаменитого мореплавателя, сообщает ABC Nyheter.Среди экспонатов, которые Норвегия вернет Чили — почти тысяча древних камней, около 400 каменных топоров и около 3 тысяч других артефактов.Власти острова Пасхи отметили, что возвращение исторических предметов на родину – это грандиозный подарок для жителей Чили.Норвежец Тур Хейердал в 1947 году за 101 день проплыл около 8 тысяч километров из Перу в Полинезию на деревянном плоту "Кон-Тики".В 1955-1956 годах Хейердал организовал экспедицию на остров Пасхи, который является самым удаленным обитаемым островом в мире, так как расположен в тысячах километров от других островов.С собой в Норвегию мореплаватель взял множество находок, чтобы их изучить. Сын Хейердала, которого не стало в 2002 году, рассказал, что тот обещал вернуть экспонаты, и сейчас он выполняет просьбу отца.