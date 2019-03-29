Новые санкции США не смогут подорвать экономику России и не заставят Москву изменить свой внешнеполитический курс.

Новые санкции США не смогут подорвать экономику России и не заставят Москву изменить свой внешнеполитический курс.Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Он назвал фантомом обвинения в адрес Москвы в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании и подчеркнул, что США пытаются сдержать развитие РФ любыми способами.Сенатор привел в пример такие страны, как Северную Корею и Иран, которые, по его словам, выдерживают американские санкции и подчеркнул, что "с Россией тем более этот номер не пройдет".Он заявил, что для США данные санкции – выстрел в собственную ногу, поскольку, если Штаты запретят экспорт товаров в Россию, то их место быстро займут другие государства.29 марта Белый дом получил документы с новыми санкциями против России по делу Скрипалей, которые были одобрены в Госдепартаменте и министерстве финансов США. Теперь их должен завизировать президент США Дональд Трамп.Точный объем санкций пока неизвестен. По некоторым данным, они затронут банковский сектор России.