В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. Каролина Харрикейнз принимала на своем домашнем льду обладателей Кубка Стэнли из Вашингтон Кэпиталз. Гости выиграли со счетом 3:2 и россиянин Евгений Кузнецов отметился у победителей голевым пасом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. "Каролина Харрикейнз" принимала на своем домашнем льду обладателей Кубка Стэнли из "Вашингтон Кэпиталз". Гости выиграли со счетом 3:2 и россиянин Евгений Кузнецов отметился у победителей голевым пасом.На самом деле все ждали, что российский капитан "капиталистов" Александр Овечкин сумеет забить свой 50-й гол в сезоне, но защита "Каролины" справилась с опекой лидера соперников. Мало того, хозяева вели 1:0 и 2:1 после голов Нидеррайтера и Фогшеле. Но "Вашингтон" дважды сравнял счет (Коннолли и Врана), а затем сумел забить победную шайбу (Дауд). 3:2 – важная победа столичной команды.