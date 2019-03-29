Во Франции в возрасте 90 лет скончалась режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда.

Во Франции в возрасте 90 лет скончалась режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда, передает РИА Новости.Как сообщается на сайте радиостанции France Inter​​​, Варда ушла из жизни в ночь на пятницу в своем доме. Причиной ее смерти стал рак.На счету классика французской новой волны Аньес Варды такие фильмы как "Клео от 5 до 7" (1962 год), "Счастье" (1965), "Одна поет, другая нет" (1977), "Без крыши, вне закона" (1985 год). Режиссер – обладательница наград Берлинского кинофестиваля (за фильм "Счастье"), Венецианского фестиваля, французских кинопремий "Сезар".В 2015 году на Каннском кинофестивале она стала обладательницей "Золотой пальмовой ветви", а 2017 году Варда получила премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.