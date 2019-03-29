В городе Юрюзань Челябинской области беременная женщина с двумя детьми чуть не погибла из-за рухнувшего потолка.

Женщина вместе с детьми живет в старом двухэтажном доме. Здание признано ветхо-аварийным, но чиновники не спешат переселять жильцов. В итоге в доме рухнул потолок.Жильцы рассказывают, что после инцидента рабочие, присланные администрацией, замазали дыру снаружи – на этом "ремонт" закончился.Фото: ї mega-u.ruВ доме страшно жить, при этом собственники платят за квартиры в разваливающемся здании по 5-6 тысяч рублей в месяц.Фото: ї mega-u.ruПосле того, как информация о произошедшем появилась в СМИ, инцидентом заинтересовался Следственный комитет, который организовал проверку, сообщает РИА Новости.