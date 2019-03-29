На Украине обсуждают визит президента России в Киргизию и смеются над тем, как Владимира Путина с почестями встречали в аэропорту Бишкека. Журналисты почему-то решили, что глава государства растерялся при виде национального блюда.

НаУкраине обсуждают визит президента России в Киргизию и смеются над тем, какВладимира Путина с почестями встречали в аэропорту Бишкека. Журналистыпочему-то решили, что глава государства растерялся при виде национальногоблюда.Хлеб-сольпо-киргизски это – боорсоки, национальное блюдо в виде небольших обжаренных вмасле пончиков, которые нужно макать в специальный соус. Спустившись по трапусамолета, Владимир Путин взял пончик в руку и спросил у девушки внациональном костюме, которая встречала его с блюдом: "Это надо макать?"Безобидныйвопрос украинское издание "Обозреватель" почему-то назвало "конфузом с Путиным".Комментаторы в соцсетях тоже посмеялись над российским президентом.Вовремя визита Путина в Киргизию он получил в подарок от руководства страны лошадьпороды орловский скакун и шестимесячного щенка среднеазиатской борзой по кличке Шерхан.Президент покормил коня морковкой и погладил по гриве. "Красавец", – сказалКогдапрезидент приблизился ко второму подарку – щенку Шерхану, тот пугливо прижалсяк державшему его человеку из службы протокола и отворачивался от щелчков фотокамер. Путинпогладил его и сказал: "Ну, не бойся, не бойся".Визитроссийского президента впервые в истории имел статус государственного, несмотряна то, что до этого прилетал в Киргизию девять раз. Президент страны СооронбайЖээнбеков назвал нынешний визит главы России историческим событием.