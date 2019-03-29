На
Украине обсуждают визит президента России в Киргизию и смеются над тем, как
Владимира Путина с почестями встречали в аэропорту Бишкека. Журналисты
почему-то решили, что глава государства растерялся при виде национального
блюда.
На
Украине обсуждают визит президента России в Киргизию и смеются над тем, как
Владимира Путина с почестями встречали в аэропорту Бишкека. Журналисты
почему-то решили, что глава государства растерялся при виде национального
блюда.
Хлеб-соль
по-киргизски это – боорсоки, национальное блюдо в виде небольших обжаренных в
масле пончиков, которые нужно макать в специальный соус. Спустившись по трапу
самолета, Владимир Путин взял пончик в руку и спросил у девушки в
национальном костюме, которая встречала его с блюдом: "Это надо макать?"
Безобидный
вопрос украинское издание "Обозреватель" почему-то назвало "конфузом с Путиным".
Комментаторы в соцсетях тоже посмеялись над российским президентом.
Во
время визита Путина в Киргизию он получил в подарок от руководства страны лошадь
породы орловский скакун и шестимесячного щенка среднеазиатской борзой по кличке Шерхан.
Президент покормил коня морковкой и погладил по гриве. "Красавец", – сказал
.
Когда
президент приблизился ко второму подарку – щенку Шерхану, тот пугливо прижался
к державшему его человеку из службы протокола и отворачивался от щелчков фотокамер. Путин
погладил его и сказал: "Ну, не бойся, не бойся".
Визит
российского президента впервые в истории имел статус государственного, несмотря
на то, что до этого прилетал в Киргизию девять раз. Президент страны Сооронбай
Жээнбеков назвал нынешний визит главы России историческим событием.