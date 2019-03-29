В Сети появилась шокирующая
информация о звезде сериала Кадетство и фильма Сволочи.
Утверждается, что Александр Головин употребляет запрещенные вещества.
В Сети появилась шокирующая
информация о звезде сериала "Кадетство" и фильма "Сволочи".
Утверждается, что Александр Головин употребляет запрещенные вещества.
Якобы артист сидит на химическом наркотике. Об этом сообщил
Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на анонимный источник.
Аноним
пишет, что Александр Головин не просто употребляет, а "очень плотно сидит" на
веществе. "Как-то он попал к нам на тусу, мы с подругой снимали квартиру.
Захожу на кухню, а там Головин "вдыхает". Ему все было мало..." – сообщил источник.
Отметим, что данные сведения не являются подтвержденными. Сам Александр
Головин информацию о своей зависимости пока не прокомментировал.
Ранее артист попал в другой громкий скандал.
Как писали "Дни.ру", бывшая возлюбленная Светлана
Белогурова рассекретила своего ребенка от артиста. После того как она
раскрыла свою связь со звездой и плод их любви – годовалую дочь, она стала
жертвой травли со стороны друзей бывшего возлюбленного.
А на днях адвокат Катя
Гордон объявила, что бывшая любовница звезды "Кадетства" засудила
телеведущую Настасью Самбурскую. Белогуровой удалось доказать, что близкая подруга актера
опорочила ее честь и достоинство. Ранее та заявила, что девушка залетела от в "наркотическом опьянении". Белогурова же настаивала на том, что
никакие запрещенные вещества не употребляет, и суд встал на ее сторону.