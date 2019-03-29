В Сети появилась шокирующая информация о звезде сериала Кадетство и фильма Сволочи. Утверждается, что Александр Головин употребляет запрещенные вещества.

В Сети появилась шокирующаяинформация о звезде сериала "Кадетство" и фильма "Сволочи".Утверждается, что Александр Головин употребляет запрещенные вещества.Якобы артист сидит на химическом наркотике. Об этом сообщилTelegram-канал "Только никому" со ссылкой на анонимный источник.Анонимпишет, что Александр Головин не просто употребляет, а "очень плотно сидит" навеществе. "Как-то он попал к нам на тусу, мы с подругой снимали квартиру.Захожу на кухню, а там Головин "вдыхает". Ему все было мало..." – сообщил источник.Отметим, что данные сведения не являются подтвержденными. Сам АлександрГоловин информацию о своей зависимости пока не прокомментировал.Ранее артист попал в другой громкий скандал.Как писали "Дни.ру", бывшая возлюбленная СветланаБелогурова рассекретила своего ребенка от артиста. После того как онараскрыла свою связь со звездой и плод их любви – годовалую дочь, она сталажертвой травли со стороны друзей бывшего возлюбленного.А на днях адвокат КатяГордон объявила, что бывшая любовница звезды "Кадетства" засудилателеведущую Настасью Самбурскую. Белогуровой удалось доказать, что близкая подруга актераопорочила ее честь и достоинство. Ранее та заявила, что девушка залетела от в "наркотическом опьянении". Белогурова же настаивала на том, чтоникакие запрещенные вещества не употребляет, и суд встал на ее сторону.