Заявитель сообщил, что в ходе инвентаризации была обнаружена пропажа товара на сумму около 1 миллиона рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 35-летнюю приезжую, подозреваемую в краже сувенирной продукции.В территориальный отдел полиции обратился представитель магазина по продаже сувенирной продукции, расположенного на Кутузовском проспекте. Он сообщил, что в ходе инвентаризации была обнаружена пропажа товара на сумму около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Киевской улице.Установлено, что злоумышленница ранее работала в магазине продавцом и, на протяжении некоторого времени похищала сувенирную продукцию. Похищенным она распорядилась по собственному усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93