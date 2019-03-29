В Майами продолжается теннисный турнир, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов. В матче между Каролиной Плишковой и Симоной Халеп определялся последний финалист соревнований. Победу в нем одержала представительница Чехии. Она обыграла румынку со счетом 7:5, 6:1.

В Майами продолжается теннисный турнир, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов. В матче между Каролиной Плишковой и Симоной Халеп определялся последний финалист соревнований. Победу в нем одержала представительница Чехии. Она обыграла румынку со счетом 7:5, 6:1.Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. В финале Плишкова встретится с австралийкой Эшли Барти, которая ранее обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:3, 6:3​​​.Финальный поединок состоится 30 марта.