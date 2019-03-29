Два истребителя-бомбардировщика Tornado GR4 ВВС Великобритании вылетели для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Также в воздух поднялся танкер Voyager. По данным журналистов, самолеты ВКС РФ двигаются вдоль побережья островного государства на расстоянии около 95 километров.

Два истребителя-бомбардировщика Tornado GR4 ВВС Великобритании вылетели для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Также в воздух поднялся танкер Voyager, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые ресурсы. По данным журналистов, самолеты ВКС РФ двигаются вдоль побережья островного государства на расстоянии около 95 километров.Tornado – это достаточно старые истребители-бомбардировщики. Первая машина полетела еще в августе 1974 года. Однако с тех пор эти самолеты не раз модернизировали. Сейчас на вооружении Королевских ВВС стоит модификация GR4. Она способна взять на борт до 9 тонн оружия: высокоточные бомбы Paveway разных вариантов, малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow, а также ракеты класса "воздух-земля" Brimstone.Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил РоссииПодробности и другие материалы в свежем номере газеты «Красная звезда»: https://t.co/HJkD3zFaLs #Минобороны #Инфографика #ВСРФзанеделю pic.twitter.com/nMUOTlzcHX— Минобороны России (@mod_russia) 29 марта 2019 г.Кстати, за минувшую неделю российские войска ПВО заметили 22 иностранных самолета-разведчика рядом с воздушным пространством страны. Дежурным истребителям пришлось 5 раз подниматься в воздух, чтобы отогнать шпионов, которые слишком близко подлетели к границе России.