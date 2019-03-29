Прокуратура в Калининграде инициировала рассмотрение в суде иска о признании недействительным договора о дарении квартиры. Суд удовлетворил требования прокуроров.

Несчастье случилось с пенсионеркой 1935 года рождения. Женщина после смерти мужа и детей осталась одна в двухкомнатной квартире.На кладбище, где покоится ее муж, она познакомилась с двумя мужчинами – отцом и сыном. Новые знакомые вошли в доверие к пожилой женщине и убедили ее подарить им квартиру, пообещав взамен уход и помощь в различных бытовых вопросах.Помимо договора дарения квартиры пенсионерка оформила на "опекунов" и завещательное распоряжение правами на средства в банке. В итоге они потратили все принадлежавшие ей деньги – это 26,5 тысячи долларов, оставив женщину без средств к существованию, пишет "МК".Экспертиза, которую назначил суд, установила, что на момент заключения договора женщина с учетом имеющегося у нее психического состояния в совокупности с неблагоприятными факторами (потеря близких, чувство одиночества, тоски и страха за будущее, отсутствие контактов с единственным внуком) могла не понимать значения своих действий и руководить ими.