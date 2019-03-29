Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон рассказал Известиям, что с 2014 года Вашингтон потратил на армию Украины более 1,3 миллиарда долларов.

Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон рассказал "Известиям", что с 2014 года Вашингтон потратил на армию Украины более 1,3 миллиарда долларов.По словам Пахона, эти средства направлены на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО.Он подчеркнул, что в США приветствуют стремление Украины вступить в альянс.Пресс-секретарь Пентагона при этом заявил, что членству Украины в НАТО мешает территориальный вопрос, и в частности "проблема Крыма".В феврале на Украине принят закон об изменениях в конституции, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз. Еще в декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016 были приняты изменения, определившие вступление в НАТО как цель внешней политики.Экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен предупреждал, что для вступления в НАТО Киев должен будет выполнить ряд пунктов, а это потребует времени.По словам экспертов, в ближайшие 20 лет Украина не сможет претендовать на членство в НАТО.