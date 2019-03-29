1 апреля 2019 года произойдет индексация пенсий. В Пенсионном фонде России объяснили, что индексация составит два процента. Средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Выплату получат около 3 миллионов 200 тысяч пенсионеров.

1 апреля 2019 года произойдет индексация пенсий. В Пенсионном фонде России объяснили, что индексация составит два процента. Средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Выплату получат около 3 миллионов 200 тысяч пенсионеров.Индексация пенсий на два процента происходит в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщает РИА Новости. При этом до 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно увеличится средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы.Получившие военную травму инвалиды начнут получать в среднем 31 тысячу 300 рублей, а получающие две пенсии участники Великой Отечественной войны — 37 тысяч 400 рублей. Также увеличатся выплаты пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф пенсионерам. Увеличатся пенсии награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Кроме того, вырастут надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам.Индексация с 1 апреля 2019 года повысит уровень пенсионного обеспечения почти для 4 миллионов пенсионеров, отметили в пресс-службе Минтруда.Индексация в два процента установлена на основе величины соотношения прожиточных минимумов в 2017 и 2018 годах – 8 тысяч 315 рублей и 8 тысяч 483 рублей соответственно.