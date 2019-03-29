Евгения Плющенко обвинили в провале российского мужского катания. Двукратный олимпийский чемпион слишком долго был в лидерах – тогда как остальных талантливых спортсменов придерживали.

Евгения Плющенко обвинили в провале российского мужскогокатания. Двукратный олимпийский чемпион слишком долго был в лидерах – тогда какостальных талантливых спортсменов "придерживали".Неоправданно долгое лидерство в российскоммужском фигурном катании привело к сегодняшним неудачам, считает Ирина Роднина. Трехкратная олимпийскаячемпионка назвала ошибки, допущенные в развитии этого вида спорта в России."Связано это с Евгением Плющенко: мы его долгоподнимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не былиготовы: "Отобрался? Подождешь – у нас есть Плющенко", – рассуждаетРоднина.По словам прославленной фигуристки, чемпионов надовыращивать. А она ни в одном спортсмене после не видела чемпиона.Как отметила Роднина, чемпиона видно по глазам. "То же самое могу сказатьпро пару Тарасова-Морозов – не чемпионы", – приводит слова РоднинойРоднина также отметила, что спорт в последнее время всебольше превращается в бизнес – ведь за пребывание в сборной платят достаточнобольшие деньги. По ее словам, выгоднее быть вторым-третьим номером ипродержаться в сборной пару циклов, чем один или два года испытыватьсверхнагрузки, передаетНа чемпионате мира 2019 года в Сайтане золото завоеваламериканский фигурист Натан Чен. Второе место досталось японцу Юдзуру Ханю, третье —еще одному представителю США Винсенту Чжоу. Лучший из россиян МихаилКоляда провалил короткую программу и стал шестым.Напомним, вскоре после Нового года попал вбольницу. Фигуриста прооперировали. После операции, по словам Плющенко, к немуворвались репортеры – они проникли в больницу под видом родственниковфигуриста. Чемпион закатил скандал.