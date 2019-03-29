Евгения Плющенко обвинили в провале российского мужского
катания. Двукратный олимпийский чемпион слишком долго был в лидерах – тогда как
остальных талантливых спортсменов придерживали.
Евгения Плющенко обвинили в провале российского мужского
катания. Двукратный олимпийский чемпион слишком долго был в лидерах – тогда как
остальных талантливых спортсменов "придерживали".
Неоправданно долгое лидерство в российском
мужском фигурном катании привело к сегодняшним неудачам, считает Ирина Роднина. Трехкратная олимпийская
чемпионка назвала ошибки, допущенные в развитии этого вида спорта в России.
"Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго
поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были
готовы: "Отобрался? Подождешь – у нас есть Плющенко", – рассуждает
Роднина.
По словам прославленной фигуристки, чемпионов надо
выращивать. А она ни в одном спортсмене после не видела чемпиона.
Как отметила Роднина, чемпиона видно по глазам. "То же самое могу сказать
про пару Тарасова-Морозов – не чемпионы", – приводит слова Родниной
Роднина также отметила, что спорт в последнее время все
больше превращается в бизнес – ведь за пребывание в сборной платят достаточно
большие деньги. По ее словам, выгоднее быть вторым-третьим номером и
продержаться в сборной пару циклов, чем один или два года испытывать
сверхнагрузки, передает
На чемпионате мира 2019 года в Сайтане золото завоевал
американский фигурист Натан Чен. Второе место досталось японцу Юдзуру Ханю, третье —
еще одному представителю США Винсенту Чжоу. Лучший из россиян Михаил
Коляда провалил короткую программу и стал шестым.
Напомним, вскоре после Нового года попал в
больницу. Фигуриста прооперировали. После операции, по словам Плющенко, к нему
ворвались репортеры – они проникли в больницу под видом родственников
фигуриста. Чемпион закатил скандал.