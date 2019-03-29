С целью проверки обстоятельств побега военнослужащего по контракту, ранее самовольно покинувшего военную часть в Тверской области с оружием и найденного мертвым, военные следователи СК возбудили уголовное дело.

С целью проверки обстоятельств побега военнослужащего по контракту, ранее самовольно покинувшего военную часть в Тверской области с оружием и найденного мертвым, военные следователи СК возбудили уголовное дело, передает ТАСС.По данным следствия, контрактник, получил у дежурного по подразделению автомат и боеприпасы к нему, после чего покинул расположение роты. Позже его тело с огнестрельным ранением нашли в заброшенном доме неподалеку от воинской части."Автомат был рядом. Переводчик огня стоял в положении "одиночный". За исключением одного патрона все остальные боеприпасы в наличии. При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено".Как сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ, по факту гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, проходившего службу по контракту в воинской части 51592военным следственным отделом СКРФ по Тверскому гарнизону, возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" УК РФ.