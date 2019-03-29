Их признали виновными в сбыте наркотических средств

Их признали виновными в сбыте наркотических средствСуд вынес приговор 8-ми членам организованной преступной группировки. Их признали виновными в сбыте наркотических средств (героина и карфентанила) на территории Ковровского и Гусь-Хрустального районов Владимирской области.Организатор и руководитель преступной группы - 66-летний житель Ковровского района, который привлёк для совместного сбыта наркотиков своих троих детей, а также проживающих на территории Гусь-Хрустального района мужчину и пятерых членов его семьи. Все они цыганской народности.Оптовые партии наркотиков приезжали из Ивановской области. Часть запрещенных веществ расфасовывали и реализовали в Ковровском районе, часть переправляли в Гусь-Хрустальный район.Организованная преступная группа действовала с апреля 2010 до конца 2014 гг., за это время подсудимые совершили 18 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.Всех членов организованной преступной группы осудили к лишению свободы на срок от 8 до 18 лет. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима, а женщины - в колонии общего режима.