А отсутствие ППР на объекте - нарушение действующего законодательства, поэтому несет за собой ответственность

А отсутствие ППР на объекте - нарушение действующего законодательства, поэтому несет за собой ответственностьОдним из обязательных документов, которые необходимы для начала строительства, является ППР – проект производства работ. Основной его задачей является выявление наиболее эффективных методов строительной деятельности компании. Подготовка такой документации позволяет найти способы экономии на материалах и оборудовании, подобрать оптимальные технологии, повысить безопасность работ и т.д.Законодательство определяет, что обязательной разработка ППР является в следующих случаях:● при строительстве в черте города;● при возведении объектов в сложных условиях;● при строительстве на территории работающего предприятия;● при возведении технически сложных объектов.Для других типов строительства подготовка данной документации делается по решению лица, осуществляющего работы. Выполняется разработка ППР генеральным подрядчиком. В свою очередь, он может заключить договор на оказание услуг по подготовке документации специализированной организацией. Такие задачи выполняет, в частности, инжиниринговая компания АБВ-Проект.Большой опыт в данной деятельности и регулярная актуализация знаний в сфере профильного законодательства позволяет ей обеспечить гарантии качества выполненной работы для любого типа строительства.Разработка проекта производства работ является сложной задачей, результатом которой должно стать получение разрешения на возведение объекта. При этом в готовой документации заказчик получает информацию о последовательности и сроках выполнения этапов строительства, объемах строительно-монтажных работ, потребностях в материалах и технике, требованиях к безопасности.В зависимости от масштаба и особенностей здания сроки подготовки ППР могут быть различными. В среднем процесс занимает около 7-10 дней, однако при необходимости можно заказать и срочное выполнение заявки. Отметим, что в случае с большим объемом работ требуется отдельная документация на конкретные их виды, к примеру, возведение этажа, установку лесов, монтаж крыши и т.д. Стоит отметить, что отсутствие ППР на объекте является нарушением действующего законодательства, поэтому несет за собой ответственность. Контролирующие органы могут приостановить работы на строительстве. Такое решение негативно сказывается как на финансовом состоянии фирмы, так и на ее деловой репутации. При несоблюдении норм, в свою очередь, компания могут получить административное взыскание, штраф или приостановление деятельности организации на срок до 90 дней. Таким образом, своевременная разработка проекта производства работ избавит предприятие от многих сложностей.