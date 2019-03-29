Все дальние бомбардировщики B-1B Lancer военно-воздушных сил США должны прекратить полеты. Плановая инспекция показала, что у самолетов есть проблема с системой выпуска тормозного парашюта. Боевые машины останутся на земле до тех пор, пока всех их не проверят еще раз, сообщает командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов.

Все дальние бомбардировщики B-1B Lancer военно-воздушных сил США должны прекратить полеты. Плановая инспекция показала, что у самолетов есть проблема с системой выпуска тормозного парашюта. Боевые машины останутся на земле до тех пор, пока всех их не проверят еще раз, сообщает командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов.Напомним, полеты B-1B запрещали в июне 2018 года. Тогда выяснилось, что кресла-катапульты бомбардировщиков могут быть неисправны.B-1B Lancer, или "Улан", — основной бомбардировщик ВВС США. Каждая боевая машина может взять на борт более 34 тонн управляемых и неуправляемых бомб. Предельная скорость – свыше 1,2 Махов, то есть около 1400 километров в час. Самолет изначально разрабатывался для стратегической авиации, поэтому радиус его действия практически неограничен.Всего на вооружении американской армии стоят 62 бомбардировщика. Стоимость каждого B-1B оценивается в 317 миллионов долларов.