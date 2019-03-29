На сегодняшний день Украина считается страной олигархов. Действующий президент Петр Порошенко, используя свою власть, в рамках избирательной кампании потратил 46 миллиардов гривен только на выплаты дополнительных субсидий и пенсий.

На сегодняшний день Украина считается страной олигархов. Действующий президент Петр Порошенко, используя свою власть, в рамках избирательной кампании потратил 46 миллиардов гривен только на выплаты дополнительных субсидий и пенсий. Он хотел сыграть на увеличение своего электората. Однако финансовые резервы брал из казны страны. Об это сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в программе "Кто против?".Охрименко отметил, что глава государства оправдывал свою щедрость большими поступлениями в государственный бюджет, однако в казначействе Украины оказался дефицит казны на 15 миллиардов.По словам политолога, по опросам 20-25% или не собирались голосовать, или еще не определились за кого. И это за три дня до выборов. А если будет хорошая погода, то придет еще меньше народа.Он считает, что неважно кто выиграет Порошенко, Зеленский или Тимошенко не будет ни Майдана, ни гражданской войны, ни разделения страны. Все будут возмущаться после этого, поругаются. И потом рванут на выборы в Верховную раду. Главная битва произойдет там. По итогам голосования, возможно, будет новый премьер. И тогда действительно можно будет решить вопрос с Донбассом и Россией. И помечтать про движение в НАТО и Евросоюз.