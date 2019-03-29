Петру
Порошенко крепко досталось от бывшего депутата Рады. Он назвал президента
мразью и вурдалаком.
Петру
Порошенко крепко досталось от бывшего депутата Рады. Он назвал президента
мразью и вурдалаком.
По оценке
Алексея Журавко, нынешний президент Украины сумел объединить в себе худшее из
деяний гетмана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры. Экс-депутат напомнил, что
история земель, входящих сегодня в состав Незалежной, имеет множество
положительных примеров – от киевских князей, до великих ученых, поэтов и героев
Великой Отечественной войны.
Украинцам
следовало бы брать пример с Ярослава Мудрого или Богдана Хмельницкого, но
почему-то при нынешней власти почитают совсем других "героев" – Мазепу, Петлюру
и Бандеру.
"Все эти трое были по-разному мерзкими и убогими. Казалось бы, совместить
в одном человеке столько гнили, нечисти, зла и тьмы невозможно. Так казалось,
пока к власти в моей стране не пришел главный вурдалак современности – Петр
Порошенко. Эта тварь умудрилась объединить в себе худшие качества
вышеупомянутых чудовищ!" – заявил Журавко.
– трехглавый
монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!
Политик
напомнил, что в Горловке отлит двухметровый "Орден Иуды" для Петра .
Такую "награду" вручали в истории всего один раз: ее по поручению Петра Первого
удостоится предатель Иван Мазепа.