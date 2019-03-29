Петру Порошенко крепко досталось от бывшего депутата Рады. Он назвал президента мразью и вурдалаком.

ПетруПорошенко крепко досталось от бывшего депутата Рады. Он назвал президентамразью и вурдалаком.По оценкеАлексея Журавко, нынешний президент Украины сумел объединить в себе худшее издеяний гетмана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры. Экс-депутат напомнил, чтоистория земель, входящих сегодня в состав Незалежной, имеет множествоположительных примеров – от киевских князей, до великих ученых, поэтов и героевВеликой Отечественной войны.Украинцамследовало бы брать пример с Ярослава Мудрого или Богдана Хмельницкого, нопочему-то при нынешней власти почитают совсем других "героев" – Мазепу, Петлюруи Бандеру."Все эти трое были по-разному мерзкими и убогими. Казалось бы, совместитьв одном человеке столько гнили, нечисти, зла и тьмы невозможно. Так казалось,пока к власти в моей стране не пришел главный вурдалак современности – ПетрПорошенко. Эта тварь умудрилась объединить в себе худшие качествавышеупомянутых чудовищ!" – заявил Журавко.– трехглавыймонстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!Политикнапомнил, что в Горловке отлит двухметровый "Орден Иуды" для Петра .Такую "награду" вручали в истории всего один раз: ее по поручению Петра Первогоудостоится предатель Иван Мазепа.